Можно выдохнуть: нардеп рассказал, что ограниченно пригодных до 25 лет не будут призывать

Об этом более подробно читайте в материале "Телеграф"

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приняло директиву. Она запрещает мобилизацию ограниченно годных граждан в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он написал, что это хорошие новости.

"Все ограниченно пригодны, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вы до 25 лет, — хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет", — написал Гончаренко в телеграмме в пятницу, сославшись на пункт 1.1 директивы №116/2 /1/21409 от 19 сентября.

По его словам, сам текст директивы публиковать нельзя, поскольку он находится под грифом секретности. "Но данные есть. Продолжаем борьбу за тех, кого уже мобилизовали. Дожмем демобилизацию. Очень сложно", — добавил Гончаренко.

Мобилизация до 25 лет — что известно

Стоит отметить, что в Украине на военную службу не мобилизуют мужчин до 25 лет. Но есть несколько исключений, при которых мобилизация все же возможна.

В частности, это касалось ограниченно подходящих мужчин — они после прохождения ВЛК приобрели статус военнообязанных, поэтому их могли призвать на военную службу.

Такой вопрос в Украине начали решать путем принятия нового закона.

3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно годных. "За" проголосовали 295 нардепов.

В понедельник, 16 сентября, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Документ был поддержан для принятия во втором чтении.

Он пояснил, что такое решение комитета очень важно, поскольку оно открывает для законопроекта дорогу к голосованию на ближайшем заседании Совета.

Также Гончаренко обратил внимание, что законопроект не только запрещает мобилизацию ограниченно годных до 25 лет, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно годным до 25 лет, которых успели мобилизовать.

"Те ограниченно пригодные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", — добавил он.

Обратите внимание, чтобы документ вступил в силу, его должен во втором чтении поддержать Рада и подписать президент Владимир Зеленский.

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