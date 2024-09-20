"Їх не потрібно шукати": адвокатка розповіла, хто перший отримає повістки поштою

Юрист попередила про можливі проблеми

З 17 липня в Україні почали надсилати поштою повістки, направлені ТЦК на сервери "Укрпошти". Вони були згенеровані в електронному реєстрі.

Як розповіла адвокатка Таміла Алексик, дані для генерації повісток, скоріш за все, були отримані з відкритих реєстрів та "Дії", до яких є доступ у Міноборони, пише ТСН.ua. За її словами, перші повістки поштою отримають ті військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня.

"Гадаю, що першими будуть ті, хто оновив дані – бо інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А от інформацію про людей, які не оновили дані треба шукати, шляхом генерування інформації у "Дії", де багато хто зареєструвався, чи в інших реєстрах. Тобто тут ще потрібно, як то кажуть, напружитися і попрацювати, щоб виявити таких осіб", – підкреслила Алексик.

Також адвокатка нагадала, що порядок вручення повісток прописаний у Постанові Кабміну №560, а до нього внесли чимало змін. І з цього документу її найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток.

"Якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все одно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", — підкреслила Алексик.

Коли повістка вважатиметься отриманою

Вона зазначила, що тепер належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП є:

отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту;

відмова отримати поштове відправлення із відповідною відміткою про це;

проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

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