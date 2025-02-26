Треба було не відправляти зброю Україні: син Трампа оскандалився заявою

Син Трампа вважає, що правильніше було б підтримати Росію

Президент США Дональд Трамп відомий своїми різкими заявами на адресу України, але його син, Дональд Трамп-молодший пішов ще далі. Він заявив, що США варто було б допомагати зброєю не Україні, а Росії.

Про це він сказав в ефірі подкасту Triggered. Син президента США заявив, що Росія має ядерну зброю, багаті ресурси та величезну територію, тоді як в Україні нібито "бігають радіоактивні собаки" після Чорнобильської катастрофи.

За словами Трампа-молодшого, будь-яка людина "в тверезому розумі" має бути на боці Москви.

"Я, чесно кажучи, не можу уявити, що хтось у здоровому глузді обере Україну як союзника, коли іншим варіантом є Росія. США повинні були відправляти зброю Росії", — сказав син президента.

Також на своїй сторінці у соціальній мережі "Х" (колишній "Твіттер" — Ред.) він написав, що війна між Росією та Україною "дуже мало означає для США", а тому на неї варто "припинити витрачати гроші". У своєму посту він згадав слова батька про нібито 350 мільярдів доларів для України.

Раніше "Телеграф" писав, що влада України почала мірятися рейтингами Зеленського і Трампа.