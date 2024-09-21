Збитих "Шахедів" буде більше: Україна вперше взяла участь у важливих навчаннях НАТО

Вчення мають зміцнити обороноздатність Альянсу

Україна вперше взяла участь у антидронових навчаннях НАТО. Вони проходили з 10 по 20 вересня у Нідерландах, а у заході взяли участь понад 450 представників 19 країн Альянсу.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook. Наголошується, що метою навчань було визначити здатність різних антидронових систем, доступних на ринку, працювати один з одним.

"Під час щорічних навчань НАТО з технічної оперативної сумісності (TIE) з протидії системам безпілотних літальних апаратів (C-UAS) були проведені польові випробовування понад 60 протидронових систем і технологій, таких як сенсори, системи "дрон проти дрона", глушилки і кіберперехоплювачі", — йдеться у повідомленні.

Подібні навчання дають можливість спільними зусиллями знаходити рішення для проблем автономності та операційної сумісності різних типів дронів, а Україна може поділитися своїм реальним досвідом боротьби з малими БПЛА.

Крім того, розвиток протидронових технологій дозволить зміцнити оборону НАТО та його здатність до стримування.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Владислав Селезньов раніше говорив, що російське вторгнення в Україну триватиме ще тривалий час, а разом з ним зберігатиметься і загроза застосування ударних БПЛА.