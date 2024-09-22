Кто из украинцев может получить повестку в октябре: названы категории

Есть также и определенные категории граждан от 18 до 25 лет, которые могут получить повестки

В Украине продолжает действовать общая мобилизация и военное положение, а потому осенью продолжается призыв военнообязанных на службу. В октябре в числе тех, кого могут призвать, окажутся несколько категорий граждан.

В настоящее время призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. "Телеграф" рассказывает, по каким критериям они должны подходить, чтобы попасть на службу.

Если в порядке мобилизации в Украине ничего не изменится до 1 октября текущего года, то правила останутся прежними.

Кого будут призывать в октябре 2024 года

мужчины от 18 до 60 лет , если они имеют боевой опыт и являются годными по результатам медкомиссии.;

, если они имеют боевой опыт и являются годными по результатам медкомиссии.; мужчины от 25 до 60 лет , если они здоровы, но ранее не принимали участия в боевых действиях;

, если они здоровы, но ранее не принимали участия в боевых действиях; мужчины, которых ранее признали ограниченно годными . Им необходимо пройти повторно медкомиссию до 4 февраля 2025 года. Если они будут признаны годными, то их могут мобилизовать.

. Им необходимо пройти повторно медкомиссию до 4 февраля 2025 года. Если они будут признаны годными, то их могут мобилизовать. мужчины, снятые с воинского учета. Если они здоровы, их также могут призвать после повторной медкомиссии до 4 февраля 2025 года.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

Есть определенные категории граждан от 18 до 25 лет, которые могут получить повестки:

Молодые офицеры. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые учились на военной кафедре и имеют офицерское звание, могут быть призваны, если они не продолжат обучение на магистратуре.

Демобилизованные. Это люди, которые отслужили срочную службу в армии. Однако в этом случае есть исключение — недавно демобилизованные. Эту категорию могут призвать только через год после демобилизации.

Ранее непригодные. Если человек ранее был признан непригодным к службе, он все равно должен пройти повторную медицинскую комиссию до 4 февраля 2025 года. Если его признают здоровым, его могут мобилизовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из мужчин необязательно проходить военно-врачебную комиссию. Есть всего несколько таких категорий.