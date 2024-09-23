ТЦК забрали священників УПЦ на Закарпатті, але місцеві прихожани перекрили дорогу (відео)

У селі Іза Хустського району парафіяни УПЦ МП влаштували мітинг

В Україні триває воєнний стан, запроваджений у зв'язку з російським вторгненням. За таких умов кожен військовозобов'язаний громадянин має з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення особистих даних. Ця вимога стосується всіх категорій населення, включно зі священнослужителями. На Закарпатті виник конфлікт, пов'язана з викликом священників до ТЦК.

Прихожани УПЦ МП вдалися до акції протесту, перекривши дорогу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Спершу віряни зібралися біля Хустського військкомату, де молилися під вікнами установи. Згодом протестувальники перемістилися на дорогу, заблокувавши рух транспорту.

За інформацією місцевих ЗМІ, ввечері того ж дня двох священників відпустили після перевірки їхніх військово-облікових документів. Отця Василія з Хустської єпархії зобов'язали з'явитися до Хустського ТЦК через місяць. Отцю Степану, клірику Одеської єпархії, наказали повернутися та прибути до ТЦК в Одесі.

Один зі священнослужителів погодився на мобілізацію та виявив бажання служити капеланом у Збройних Силах України. Капелани не беруть участі у бойових діях зі зброєю, але часто перебувають поруч з військовими у зоні бойових дій, надаючи їм духовну та моральну підтримку.

В Україні капеланська служба офіційно запроваджена у 2014 році після початку російської агресії. Основні функції військового капелана:

духовна підтримка військовослужбовців;

проведення богослужінь та релігійних обрядів;

психологічна допомога бійцям;

моральна підтримка в складних ситуаціях;

участь у патріотичному вихованні.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що ТЦК в Ужгороді мобілізували членів популярної команди артистів МУР. Актори самі збирали декорації.