Нардеп Одарченко попросил убежище в Румынии: как ему удалось сбежать

Защита говорит, что четких подтверждений информации нет

Народный депутат, бывший "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежища. Из-за этого Высший антикоррупционный суд передал его залог в распоряжение государства.

Об этом сообщила сторона обвинения во время судебного заседания в ВАКС 23 сентября, пишет Hromadske. Прокуроры отметили, что нардеп уже третий раз не является на заседание суда.

Они добавили, что опросили "неофициального водителя" Одарченко, который был под его домом. Мужчина говорит, что парламентарий два дня назад попросил высадить его в центре Киева, отдал все три телефона и попросил поставить их дома на зарядку. После этого водитель его не видел.

По данным следствия, Одарченко пересек границу с Румынией вне пункта пропуска и обратился к государственным структурам страны с просьбой об убежище. Пересечение произошло в районе населенного пункта Красноильск в Черновицкой области.

Защита Одарченко заявила, что его объявление в розыск "преждевременно", поскольку еще не установлено, что он не пришел в суд без уважительных причин. Адвокат также заявил, что нет никаких подтверждений тому, что нардеп находится за границей.

По данным ЦПК, суд удовлетворил запрос прокуроров и стянул 15 миллионов гривен залога в пользу государства. Также была изменена мера пресечения на взятие под стражу.

По версии следствия, Одарченко пытался дать взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов бывшему главе Госагентства по восстановлению Мустафе Найему за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета. Ранее он вышел под залог в 15 млн. грн. и сдал загранпаспорта. В этом месяце его должны были допросить.

Стоит отметить, что информация о бегстве Одарченко появилась еще 18 сентября. После этого его объявили в международный розыск.