Народився у Нікополі, допоміг анексувати Крим і закликав бомбити Київ: що відомо про російського адмірала Комоєдова

Адмірал демонстрував антиукраїнську позицію, хоч і народився в Нікополі

Володимир Комоєдов — російський політичний діяч та адмірал, який родом з України. Він був командувачем Чорноморського флоту ВМФ Росії та членом фракції КПРФ. Комоєдов фігурував у кількох скандалах, пов'язаних із підтримкою військової агресії Росії проти України. Він закликав бомбити Київ ще більше і завжди показував антиукраїнську позицію.

Комоєдов виступав на захист російських військових дій у Криму та інших окупованих територіях України. "Телеграф" вирішив з’ясувати, яке відношення мав Комоєдов до України, де він зараз перебуває і чим займається.

Що відомо про Володимира Комоєдова

Народився майбутній російський політик в місті Нікополі Дніпропетровської області Української РСР, у сім’ї робітника. Навчався у військовому училищі у Санкт-Петербурзі.

З 1998 до 2002 року він командував Чорноморським флотом Росії, що базувався в Криму. У цей період він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня від України за службу, однак його подальша роль у військовій та політичній діяльності спрямованій проти України, зокрема після анексії Криму у 2014 році, поставила його на протилежний бік відносин між двома країнами​.

Після завершення військової кар'єри Комоєдов зайнявся політикою і став депутатом Державної думи Росії від КПРФ. Він був членом комітету з оборони та активно підтримував російські військові інтереси, особливо у відносинах з Україною. Зокрема, він очолював партійний список КПРФ на виборах у Криму після його анексії.

Скандали, у яких фігурував Володимир Комоєдов

Найбільш відомим і резонансним випадком стало його залучення до процесу анексії Криму Росією у 2014 році. Як колишній командувач Чорноморським флотом Росії, Комоєдов підтримував анексію. Його політична діяльність від КПРФ на території окупованого Криму додатково загострила напругу. Зокрема, він очолював список КПРФ у Криму на виборах до Держдуми у 2016 році, що було частиною легітимізації анексії​.

Під час свого депутатства Комоєдов активно критикував НАТО та його присутність у Чорноморському регіоні. Він звинувачував Альянс у провокаціях і загрозах для Росії.

У 2023 році Комоєдов закликав ще більше бомбити Київ після удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. "Після атаки на штаб Чорноморського флоту настав час завдати ударів по будівлях Генштабу та Міноборони України в Києві та адміністрації Зеленського", — заявив зрадник.

Де зараз Володимир Комоєдов

Станом на 2024 рік, Володимир Комоєдов відійшов від політичної діяльності. Він не з’являється у публічному просторі і не веде соцмережі.

Востаннє він "дав про себе знати", написавши коментар під дописом про удар по Севастополю 22 вересня 2023 року. Тоді він заявив, що оскільки збільшилась кількість атак на Крим, треба збільшити атаки на Київ.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Володимир Олійник, який називав Януковича "зеком". Це проросійський політик, який був одним із авторів так званих "диктаторських законів".