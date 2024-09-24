Уезжают с маленькими детьми и домашними животными: как проходит эвакуация из Покровска (эксклюзивный репортаж)

В Покровске остаются еще тысячи людей

Ситуация на Покровском направлении постепенно ухудшается, а сам Покровск все чаще становится целью российских обстрелов. Из-за этого из города продолжают эвакуировать мирных жителей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Павлограде (Днепропетровская область), куда беженцы вынуждены добираться автобусами. Железнодорожного сообщения с Покровском уже нет.

Павлоград в свою очередь используется как перевалочный пункт, где люди пересаживаются на поезда, чтобы двинуться дальше на запад.

В объектив попали люди, которые будут доставлены поездом в Черновцы. Многим из них пришлось покинуть свои дома с маленькими детьми на руках, другие забрали домашних животных.

В прошлом месяце власти Донецкой области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов. Однако по состоянию на 18 сентября в Покровске оставалось около 16 тысяч мирных жителей, из которых 177 детей.

При этом из города и других прифронтовых населенных пунктов уже вывезли более 30 тысяч человек, из которых более 3,5 тысячи детей.

Как сообщалось ранее, корреспондент "Телеграфа" ранее побывал в самом Покровске. Город уже получил существенные повреждения, но люди продолжают там жить и делать свою рутинную работу.