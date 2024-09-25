"Навряд чи це буде підходящий варіант": Мадяр дав тривожний прогноз по закінченню війни і назвав строки

Він наголосив, що українські захисники зберігають високий рівень мотивації

Протягом року знайдуться обставини, які призупинять війну в Україні. Проте малоймовірно, що це буде хороший варіант для більшості українців.

"Що стосується поточних прогнозів, звісно, вони так, чи інакше переплітаються з політичними складовими … на мою думку, знайдуться обставини, котрі протягом року від цього часу ту війну призупинять. І то навряд буде підходящий для нас варіант", — сказав командир спецпідрозділу "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

Він додав, що українські захисники зберігають високий рівень мотивації. За його словами, вони завдають ворогу нищівних ударів "вже з відповідним ритмом".

Зазначимо, інший захисник України, політолог Кирило Сазонов також дав свій прогноз щодо завершення війни. На його думку, це станеться вже у 2025 році. Будуть перемовини, однак як саме це відбуватиметься, прогнозувати складно.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що проблеми, пов’язані з війною, для України стануть ще важчими у наступних роках. Тому Заходу зараз варто виявити "характер і сміливість".