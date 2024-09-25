"Вряд ли это будет подходящий вариант": Мадяр дал тревожный прогноз по окончанию войны и назвал сроки

Он отметил, что украинские защитники сохраняют высокий уровень мотивации

В течение года найдутся обстоятельства, которые приостановят войну в Украине. Однако маловероятно, что это будет хорошим вариантом для большинства украинцев.

"Что касается текущих прогнозов, конечно, они так или иначе переплетаются с политическими составляющими ... по моему мнению, найдутся обстоятельства, которые в течение года с этого времени ту войну приостановят. И то вряд ли будет подходящий для нас вариант", — сказал командир спецподразделения. Птицы Мадяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.

Он добавил, что украинские защитники сохраняют высокий уровень мотивации. По его словам, они наносят врагу сокрушительные удары "уже с соответствующим ритмом".

Отметим, другой защитник Украины, политолог Кирилл Сазонов также дал свой прогноз по завершению войны. По его мнению, это произойдет уже в 2025 году. Будут переговоры, однако, как именно это будет происходить, прогнозировать сложно.

Как сообщал Телеграф, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что проблемы, связанные с войной, для Украины станут еще тяжелее в последующие годы. Поэтому Западу сейчас следует проявить "характер и смелость".