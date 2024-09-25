Є одна умова: у якому випадку Україна може погодитись на припинення вогню

Треба зробити так, щоб Росія не змогла напасти знову

Президент України Володимир Зеленський готується представити Білому дому свій план перемоги у війні з Росією. Ключовою умовою для припинення вогню, за словами глави держави, є гарантія безпеки членства в НАТО для України. Це питання залишається одним з найбільш дискусійних у відносинах Києва із західними партнерами.

План Зеленського охоплює військові, політичні, дипломатичні та економічні аспекти, пише Associated Press. Його мета — швидко зміцнити позиції України до кінця року. Президент наголошує на необхідності діяти оперативно, поки нинішня адміністрація США ще при владі.

Серед ключових елементів плану — посилення протиповітряної оборони України та надання зброї більшої дальності. Також Київ прагне отримати дозвіл на удари по території Росії.

Українська сторона розглядає цю ініціативу як відповідь на тиск щодо переговорів про припинення вогню. У Києві побоюються, що передчасне перемир'я дасть Москві час для перегрупування сил. На цей крок Україна готова піти, тільки якщо можливість Росії знову ввести війська буде підірвана.

Зеленський планує офіційно представити свій план президенту США Джо Байдену цього четверга. Тим часом на фронті тривають запеклі бої. Зокрема, українські військові утримують оборону в стратегічно важливому Вугледарі на Донеччині.

Високопоставлений представник Держдепартаменту США повідомив, що українська сторона вже обговорює окремі елементи плану з американськими партнерами. Проте остаточне рішення щодо його підтримки залишається за президентом Байденом.

План також передбачає посилення санкцій проти Росії для послаблення її економіки та оборонно-промислового комплексу. Київ сподівається, що це змусить Москву сісти за стіл переговорів.

Аналітики попереджають, що подальше зволікання із наданням Україні необхідної допомоги загрожує втратою нових територій. За оцінками експертів, без посилення підтримки Україна може втратити понад 1000 квадратних кілометрів до кінця року.

Особливе занепокоєння викликає модернізація російського озброєння. Зокрема, значно збільшилась потужність авіаційних бомб, проти яких Україна не має ефективних засобів захисту.

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