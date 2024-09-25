Поддержала Евромайдан, пока муж помогал Януковичу: как выглядит экс-жена нардепа Левочкина и где она сейчас

Женщина находится в Украине и занимается творчеством

В украинский парламент часто попадали народные избранники с четкой пророссийской позицией. Одним из таких был Сергей Левочкин, который десятками лет имел государственные должности, а также занимался бизнесом. Его экс-жена также является публичной личностью

Что известно о Зинаиде Лихачевой и чем она занимается сейчас, расскажет "Телеграф".

Что известно о Зинаиде Лихачевой

Женщина родом из Киева, где училась в художественной студии и изучала живопись на персональных уроках. Получала образование в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Так, Зинаида стала бакалавром с истории искусства.

Особенностью проектов Лихачевой является микс живописи, скульптуры, перформанса и видеоинсталляций. Женщина демонстрировала свои работы в галерее White Box в США, PinchukArtCentre в Киеве, Венецианской биеннале современного искусства и Art Kyiv Contemporary.

Фото: "Энциклопедия современной Украины"

Инсталляции Лихачевой сейчас можно увидеть в Национальном музее Революции Достоинства, театре "Актёра", Музее космонавтики имени Королева и в отдельных коллекциях США и Великобритании.

Также Лихачева параллельно реализовывалась как модельер. Ее коллекции, в частности "Эхо", "ЕЩЕ", "Матуся" часто украшали показы на Украинской неделе моды в Киеве.

Кроме того, Зинаида показывала свои модные проекты в Лондоне. Приобщалась и к социальным инициативам, например, занималась арт-терапией детей с аутизмом. А еще создавала выставки на тему катастрофы на Чернобыльской АЭС (Clouded Lands) и защитников АТО (4.5.0). Зинаида входит в Национальный союз художников Украины и является основательницей волонтерской инициативы ArtRehub.

Впервые Зинаиду Лихачеву узнала вся страна, когда она публично поддержала Евромайдан в 2013 году. Это было в то время, когда ее муж Сергей Левочкин возглавлял Администрацию тогдашнего президента Виктора Януковича. Как известно, Янукович дал приказ стрелять в протестующих, в результате чего погибли более 100 человек. Тогда Лихачева говорила, что муж уважает ее позицию — поддерживать майдановцев.

Личная жизнь

Первым мужем художницы был Андрей Губский, имеющий фармацевтический бизнес. Предприниматель входил в 100 самых богатых украинцев по версии Forbes в 2020 году. В их браке появилась дочь Анастасия.

Впоследствии Зинаида вышла замуж за известного бизнесмена и в то время депутата Сергея Левочкина. Периодически супруги появлялись вместе на публике. У них есть 2 общих ребенка — сын Владимир и дочь Елена.

Фото: Tabloid

Последний раз Лихачева появлялась на публике с Левочкиным еще в 2017 году. Тогда политик вместе с детьми пришел на выставку жены в Художественный арсенал.

Фото: Tabloid

А в 2019 году Зинаида сообщила, что вышла замуж, однако не указала за кого. Поговаривали, что избранником художницы стал музыкант Майкл Пенквитц. Мужчина учил художницу играть на гитаре. В то время женщина устроила свою первую выставку в Нью-Йорке "4.5.0". И именно такое название выбрала группа Пенквитца, которую он основал в 2018 году. Это код, которым украинские защитники в АТО передавали, что все спокойно.

Фото из сети

Фото из сети

С начала полномасштабного вторжения россиян художница поддержала Украину. Женщина продолжает реализовывать различные творческие проекты, в частности, касающиеся военных действий в нашем государстве. Часть средств Лихачева направляет на реабилитацию военных в благотворительную организацию Artrehub, основательницей которой она является.

Фото из инстаграма Зинаиды Лихачевой

Фото из инстаграма Зинаиды Лихачевой

Фото из инстаграма Зинаиды Лихачевой

В августе 2023 года "Укрпочта" выпустила марку "Украина-мать" ко Дню Независимости. Автором изображения стала Лихачева. Художница призналась, что это важное для нее событие, поскольку сбылась ее мечта — украинизировать образ Родины-матери.

Фото из инстаграма Зинаиды Лихачевой

Также на странице Лихачевой указано, что сейчас она проживает в Киеве. А вот состоит ли художница в браке с рок-музыкантом или вернулась к бывшему нардепу, остается тайной.

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