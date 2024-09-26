Три украинских варианта вместо одного русского: как удачно перевести изречение "быть начеку"

Три метких украинских высказывания, которые помогут избежать суржика

Стремясь усовершенствовать владение украинским языком, мы часто сталкиваемся с необходимостью заменить привычные русские выражения их украинскими соответствиями. Одним из таких случаев является поиск альтернативы выражению "быть начеку".

К счастью, украинский язык предлагает нам несколько точных вариантов, которые не только передают нужный смысл, но и обогащают нашу речь. "Телеграф" поделится ими с вами.

Украинские соответствия для "быть начеку"

"Бути напоготові" – это выражение значит быть готовым к действию, находиться в состоянии готовности. Например: "Рятувальники завжди мають бути напоготові". "Бути насторожі" – употребляется в значении быть бдительным, внимательным, ждать возможной опасности. К примеру: "В лісі потрібно бути насторожі, щоб не зустрітися з диким звіром". "Пильнувати" – этот глагол означает внимательно следить, наблюдать за чем-то или кем-то, быть осторожным. Например: "Батьки завжди пильнують за своїми дітьми".

Как употреблять эти выражения?

"Бути напоготові" лучше всего подходит для ситуаций, когда речь идет о готовности к действию.

"Бути насторожі" больше касается состояния внимательности и ожидания возможной опасности.

"Пильнувати" можно использовать, когда говорим об активном наблюдении или уходе.

Обогащение словарного запаса украинскими эквивалентами помогает нам не только правильно выражать свои мысли. Так мы делаем нашу речь более изысканной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить на украинском о "гостеприимстве". Ведь само это слово является калькой с русского и не соответствует нормам украинского языка.