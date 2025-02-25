В "Слузі народу" стало на одного депутата менше. Хто втратив мандат

Вона стала нардепкою у 2019 році

Ірина Кормишкіна втратила мандат народного депутата — у вівторок, 25 лютого, Верховна Рада підтримала припинення її повноважень. Народна депутатка від партії "Слуга народу", яку підозрюють у незаконному збагаченні, сама подала заяву про складання депутатських повноважень.

Про те, що Рада задовольнила її прохання, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "За" проголосувало 246. Перед складанням мандату Кормишкіна виступила у сесійній залі.

"Таким чином в Раді залишається 400-та депутатів, а в Коаліції 231 депутат. Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з "Слуги Народу". Останній заходив пан Тарарін (147)", — пише Железняк.

Він назвав трьох наступних депутатів за списком. Хтось з них може відмовитися увійти до складу Ради.

148 Сверба Інна Станіславівна

149 Мельник Сергій Васильович

150 Палійчук Юлія Володимирівна (за інформацією Железняка, вона вже відмовилась)

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Ірини Кормишкіної — її зобов'язали здати закордонний паспорт, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з іншими особами, які фігурують у справі. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступили поручителями у її справі.

За даними слідства, у 2021-2022 роках Кормишкіна придбала активи на суму, що перевищує її офіційні доходи на 20 мільйонів гривень. На ці кошти вона придбала будинок під Одесою та не задекларувала іншу нерухомість.

Що відомо про Ірину Кормишкіну

Ірина Аллахвердієва — народна депутатка від партії "Слуга народу", яка під час каденції вийшла заміж за депутата Миколаївської облради від партії "Наш край" Юрія Кормишкіна та взяла прізвище чоловіка.

У 2020 році Ірина Кормишкіна стала відома на всю країну після сексистського скандалу за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його заступника Олександра Корнієнка. У мережі завірусилося відео, на якому депутати нібито обговорювали свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву, і вживали сексистські висловлювання.

На відео чутно, як Корнієнко вживав щодо колеги такі фрази, як "піддута, звичайно, трохи", "тон too much", "баба робоча… як корабельна сосна", "до президента заведеш таку і побачиш – він там оху**т".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з початку роботи Верховної Ради IX скликання у серпні 2019 року 53 народних депутати достроково склали мандат. З них лише 23 зробили це у зв'язку з переходом на нову посаду.