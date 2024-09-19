"Маємо збудувати нове житло": в родину відомої письменниці і волонтерки прийшла біда, вона просить про допомогу

Жінка похвилинно відновила той день, коли сталась надзвичайна ситуація

В Глевасі на Київщині 12 вересня блискавка влучила в приватний будинок, який миттєво охопив вогонь. Пізніше виявилось, що власниця будинку відома письменниця, режисерка та дружина військового та волонтер.

Юлія Мироненко-Інгурен Гутен у своєму Фейсбуці похвилинно відновила той день, коли з її оселею сталась така біда. Вона попросила підтримки в людей, аби почати все з чистого аркуша, збудувати нове житло.

Авторка допису пише, що в той роковий вечір 12 вересня був останній день відпустки її чоловіка. Він військовий, якого вона проводжала до частини о 19 годині вечора.

"Ми поїхали на Харківську, о 19-й він сів у блаблакар, щоб повертатися до частини, а я рушила додому в Глеваху", — згадує вона.

Вже через 10 хвилин їй подзвонила донька, яка була дома сама і повідомила Юлію, що з кухні пішов дим, будинок загорівся. Перед цим була сильна блискавка.

"Я сказала їй, щоб терміново вийшла на вулицю. Вона схопила кицю і вибігла босоніж, в шортиках і футболці", — пише Юлія.

Жінка викликала пожежників та почала дзвонити сусідам, аби ті забрали дитину. О 19:18 її набрав сусід, сказав що донька з ним.

"Я спитала, чи можна погасити, чи є в нього вогнегасник. Юля, сказав він, не буду тобі давати надію. Будинку кінець. Він встиг забігти туди, схопив ноут малої, маленьке екофло, ще пару речей, що трапилися під руку. Документи були в сейфі, до нього вже не добратися, сказав він", — додає вона.

Юлія пише, що пожежники їхали на виклик хвилин сорок. За цей час поки вона доїхала, даху вже не було, від другого поверху лишився скелет. Вибухали акумулятори FPV дронів.

"Мені стали дзвонити друзі. Звідки ви знаєте, спитала я. Юлю, відео твого палаючого будинку облетіло телеграм. Сусідка, яка забрала Відану і Фрею, нашу кицю, сказала, що перед пожежею виходила на город і блискавка вдарила в металеву браму для винограду у двох метрах від неї. "Я стійка людина, але в той момент страшно закричала, нажахана". За пʼять хвилин вона побачила чорний дим над нашим будинком", — згадує письменниця.

Пожежники змогли витягти паспорта і документи з сейфа в мене в кабінеті, а будинок згорів вщент. Рятувальники ліквідували полумʼя опівночі.

"Наступного дня ми поїхали на згарище. Як не дивно, у шафах кухні вціліли каструлі й тарілки, які треба важко відмивати від запаху гарі. Тут, на кухні, я вчила збирати перший дрон волонтерів Івана, Дениса, Олексія. Зараз кожен з них зібрав сотні дронів для війська. Це вони одразу приїхали допомогти вночі. У вітальні ми записували відео для "Народного FPV", тут же я майже цілодобово працювала над курсом, писала, монтувала, проводила ефіри. Я щаслива тим, що тисячі зроблених завдяки курсу дронів допомагають рятувати життя, і десятки тисяч цивільних і військових вчаться. В кабінеті я написала кілька сценаріїв, роман "Ми помираємо лише раз", книжку про Оле і Уле і — почала писати новий роман. В цьому будинку моя Відана зробила свої перші кроки, у 8 місяців. І щільно обмалювала всі шпалери олівцями, у кожній кімнаті, від підлоги на всю висоту свого зросту. В холі, подалі від вікон, ми провели найстрашніші перші дні вторгнення, коли зовсім поруч падали ворожі авіабомби й трощили будинки у Мархалівці. Тут було стільки щастя, сміху і творчості. Тут були горе і сум. Але більше — щастя. Ціле життя. Згоріло вмить", — пише Юлія спогади про свій будинок.

За її словами, останній тиждень їх тримають люди. Друзі й родичі, близькі й зовсім незнайомі, які не лишають наодинці із порожнечею.

"Ми починаємо з чистого аркуша, маємо збудувати нове житло. І мені потрібна ваша допомога. Будь-яка. Заздалегідь дуже і дуже щиро дякую", — підсумувала вона.

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