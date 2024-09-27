Когда писать "не потрібно", а когда "непотрібно": исчерпывающий гид из украинского правописания

Как научимся безошибочно определять, когда писать "не нужно", а когда "не нужно"

В современном украинском языке правописание некоторых слов может стать нелегким испытанием даже для тех, кто считает себя знатоком. Это касается и написания слова "не/потрібно".

Писать его слитно или раздельно? Оказывается, верны оба варианта, но их использование зависит от контекста и синтаксической роли слова в предложении.

Написание раздельно: "не потрібно"

"Не потріно" пишется отдельно, когда оно выступает главным членом в односложном безличном предложении. В таком случае "не потрібно" выполняет роль сказуемого (в высшей школе это называют категорией состояния).

Примеры:

Мені не потрібно їхати до банку.

Тобі не потрібно зайвий раз хвилюватися: твій син уже дорослий і може подбати про себе.

Не потрібно давати брехливих обіцянок.

Совет: чтобы проверить, односложное ли предложение безличное, попробуйте переделать его в двусложное:

Я не потребую їхати до банку.

Ти не маєш зайвий раз хвилюватися <…> про себе.

Ніхто не повинен давати брехливих обіцянок.

Написание слитно: "непотрібно"

"Непотрібно" пишется вместе в двух случаях:

1. Когда это наречие, выполняющее роль обстоятельства в предложении:

Ти завжди бігаєш куди непотрібно, а потім жалієшся на витрачений час.

Краще хай це буде непотрібно, аніж не вистачить.

2. Когда это часть составного сказуемого в двусложном предложении:

Тепер я відмовляюся від допомоги, це стало мені непотрібно (це — подлежащее, стало непотрібно — сказуемое),

Розмовляти так зі служником закону було непотрібно (було непотрібно — составное сказуемое, розмовляти — подлежащее).

Следовательно, написание зависит от роли этого слова в предложении. Отдельно ("не потрібно") пишем, когда это главный член односложного безличного предложения. Слитно ("непотрібно") — когда это обстоятельство или часть сказуемого в двусложном предложении.

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