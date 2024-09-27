З якими хворобами вуха і ока не мобілізують: список діагнозів

Неврит є підставою для відстрочки

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову на службу. Однак існують категорії громадян, які за станом здоров'я не можуть призиватися.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. Зокрема, непридатні до військової служби особи з повною глухотою на обидва вуха та глухонімотою.

Також не мобілізують чоловіків з наступними хворобами ока:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла і очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Нагадуємо, що деякі захворювання органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки.

З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:

щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з астмою. Зокрема, не підлягають призову чоловіки з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.