С какими болезнями уха и глаза не мобилизуют: список диагнозов
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Неврит является основанием для отсрочки
Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву на службу. Однако существуют категории граждан, которые по состоянию здоровья не могут призываться.
Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. В частности, непригодные для военной службы лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.
Также не мобилизуют мужчин со следующими болезнями глаза:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим понижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Напоминаем, что некоторые заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.
Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:
- челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций
Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с астмой. В частности, не подлежат призыву у мужчин с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.