С какими болезнями уха и глаза не мобилизуют: список диагнозов

Неврит является основанием для отсрочки

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву на службу. Однако существуют категории граждан, которые по состоянию здоровья не могут призываться.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. В частности, непригодные для военной службы лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Также не мобилизуют мужчин со следующими болезнями глаза:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим понижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Напоминаем, что некоторые заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.

Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций

Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с астмой. В частности, не подлежат призыву у мужчин с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.