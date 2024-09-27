Удар по полиции в Кривом Роге: военный заметил странную деталь

Перед ударом над городом кружил разведывательный БПЛА, который заметил это тоже

Украинский военный заметил странную деталь во время российской атаки на Кривой Рог 27 сентября на отделение полиции. В результате взрыва есть пострадавшие и погибшие, а также изуродовано более 80 авто.

Как отметил Николай Колесник в Facebook, такое количество авто, хотя из них всего 8 служебных, свидетельствует об опрометчивости сотрудников полиции.

По его словам, перед взрывом над Кривым Рогом был замечен разведывательный БПЛА, а такое количество машин утром возле административного здания может быть целью.

"Нельзя, чтобы почти сотня автомобилей была в одном месте одновременно, нельзя, это цель, 100% цель", — подчеркнул военный.

Напомним, что во время атаки на Кривой Рог в пятницу, 27 сентября, российская ракета попала в здание полицейского управления, но повреждены также жилые дома, автомобили. В частности, изуродованы 23 частных дома и 3 девятиэтажки, а еще – учебное заведение. Предварительно по городу ударили баллистикой.

Также к утру в пятницу, 27 сентября, россияне атаковали беспилотниками город Измаил Одесской области. В результате ударов погибли три человека, среди пострадавших ребенок.

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