До +30°С з неприємним сюрпризом: де прогнозують зливи в Україні на 29 вересня

Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

В Україні теплий вересень поступово добігає кінця, адже вже з наступного тижня буде прохолодніше. Проте тепло ще затримається на пару днів, зокрема, у неділю, 29 вересня.

Як зазначає Укргідрометцентр, деякі області очікують сильні дощі, а певні регіони — тепло до +27°С.

На заході країни буде хмарно та дощитиме протягом доби. Температура повітря вночі знизиться до 4-9°С тепла, а вдень не перевищить +12°С.

Північні області очікує помірна хмарність та дощ, який також накриє і Київ. Вдень сонце пригріє до +14°С, а вночі — до +12°С. Очікується посилення вітру, пориви будуть сягати 15-20 м/с.

На сході країни буде тепло, адже там вдень стовпчик термометра сягне аж +26°С, а вночі не опуститься нижче позначки +12°С. Дощів та сильного вітру у цих регіонах синоптики не обіцяють.

Південні області очікує найтепліша погода з температурою до +27°С вдень — вночі буде до +14°С. Опадів синоптики не прогнозують, проте можлива помірна хмарність.

В центрі України у неділю, 29 вересня, не дощитиме, проте буде вітряно. Вдень повітря прогріється аж до +26°С, а вночі — до 15°С.

Нагадаємо, що перші заморозки в столиці України вже обіцяють за два тижні, тобто в середині жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди очікувати в жовтні і чи буде похолодання стрімким.