До +30°С с неприятным сюрпризом: где прогнозируют ливни в Украине на 29 сентября

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В Украине теплый сентябрь постепенно подходит к концу, ведь уже со следующей недели будет прохладнее. Тем не менее тепло еще задержится на пару дней, в частности, в воскресенье, 29 сентября.

Как отмечает Укргидрометцентр, некоторые области ожидают сильные дожди, а определенные регионы — тепло до +27°С.

На западе страны будет облачно и дождливо в течение суток. Температура воздуха ночью снизится до 4-9°С тепла, а днем не превысит +12°С.

Северные области ожидает умеренная облачность и дождь, который также накроет и Киев. Днем солнце пригреет до +14°С, а ночью — до +12°С. Ожидается усиление ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с.

На востоке страны будет тепло, ведь там днем столбик термометра достигнет +26°С, а ночью не опустится ниже отметки +12°С. Дождей и сильных ветров в этих регионах синоптики не обещают.

Южные области ожидает теплая погода с температурой до +27°С днем — ночью будет до +14°С. Осадков синоптики не прогнозируют, однако возможна умеренная облачность.

В центре Украины в воскресенье, 29 сентября, не будет дождей, однако будет ветрено. Днем воздух прогреется до +26°С, а ночью — до 15°С.

Напомним, что первые заморозки в столице Украины уже обещают через две недели, то есть в середине октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать в октябре и будет ли похолодание стремительным.