Гарна природа, зоопарки та розваги: топ-3 локації біля Києва, куди можна вирушити з родиною на вихідних
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Знайдіть час для того, щоб відвідати ці місця та відпочити
Україна багата на мальовничі та дивовижні місця, де можна бюджетно провести вихідні, наприклад, у Чернівцях чи Кам’янець-Подільському. Також біля Києва є туристичні локації, куди можна вирушити разом із дітьми, щоб відпочити від міської суєти.
"Телеграф" нагадав, де можна провести вихідні у Києві, поки погода тішить своїм теплом. Тут є і природа, і розваги, і визначні пам’ятки.
3 місця біля Києва, де можна провести вихідні із сім’єю
Сімейний екопарк "Ясногородка"
Це чудове місце з великою територією, де розташована страусова ферма, зоопарк, басейни та дитячий парк розваг. На території є виноробня, а також BBQ-парк, де можна відпочити та перекусити. На страусову ферму пропонують різні формати екскурсій (за попереднім записом у будні). У вихідні дні їх проводять щогодини з 10:00 до 16:30. З цінами в екопарку можна ознайомитись тут. Адреса: с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32.
Парк "Київська Русь"
Туристичний комплекс у Київській області, де є різні пам’ятки та безліч розваг. Тут можна ознайомитись з архітектурою часів Київської Русі. На території комплексу розміщено безліч споруд, оглядових веж, музеїв історії та побуту V — XIII століть. Тут часто проводять цікаві заходи. Гості можуть насолодитися смачною кухнею та напоями. З цінами можна ознайомитись тут. Адреса: Обухівський район, с. Копачів.
Парк "Острів сакури"
Цей парк давно став популярною туристичною локацією. На його території висаджено близько 3500 різних дерев, кущів та квітів. Звичайно, тут багато сакур, тому в період їхнього цвітіння тут неймовірно красиво. Особливістю парку є різноманіття цікавих інсталяцій. Тут можна помилуватися природою, відвідати зоопарк та навіть орендувати будиночок. Всю необхідну інформацію можна отримати тут. Адреса: селище Володарка, біля Білої Церкви.
"Телеграф" писав раніше, скільки цієї осені обійдеться відпочинок у Лумшорах на Закарпатті. Тут гостям пропонують поніжитися в лікувальних чанах та насолодитися природою.