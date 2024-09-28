Гарна природа, зоопарки та розваги: топ-3 локації біля Києва, куди можна вирушити з родиною на вихідних

Знайдіть час для того, щоб відвідати ці місця та відпочити

Україна багата на мальовничі та дивовижні місця, де можна бюджетно провести вихідні, наприклад, у Чернівцях чи Кам’янець-Подільському. Також біля Києва є туристичні локації, куди можна вирушити разом із дітьми, щоб відпочити від міської суєти.

"Телеграф" нагадав, де можна провести вихідні у Києві, поки погода тішить своїм теплом. Тут є і природа, і розваги, і визначні пам’ятки.

3 місця біля Києва, де можна провести вихідні із сім’єю

Сімейний екопарк "Ясногородка"

Це чудове місце з великою територією, де розташована страусова ферма, зоопарк, басейни та дитячий парк розваг. На території є виноробня, а також BBQ-парк, де можна відпочити та перекусити. На страусову ферму пропонують різні формати екскурсій (за попереднім записом у будні). У вихідні дні їх проводять щогодини з 10:00 до 16:30. З цінами в екопарку можна ознайомитись тут. Адреса: с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32.

Страусова ферма у парку "Ясногородка"

Парк "Київська Русь"

Туристичний комплекс у Київській області, де є різні пам’ятки та безліч розваг. Тут можна ознайомитись з архітектурою часів Київської Русі. На території комплексу розміщено безліч споруд, оглядових веж, музеїв історії та побуту V — XIII століть. Тут часто проводять цікаві заходи. Гості можуть насолодитися смачною кухнею та напоями. З цінами можна ознайомитись тут. Адреса: Обухівський район, с. Копачів.

Парк "Київська Русь"

Парк "Острів сакури"

Цей парк давно став популярною туристичною локацією. На його території висаджено близько 3500 різних дерев, кущів та квітів. Звичайно, тут багато сакур, тому в період їхнього цвітіння тут неймовірно красиво. Особливістю парку є різноманіття цікавих інсталяцій. Тут можна помилуватися природою, відвідати зоопарк та навіть орендувати будиночок. Всю необхідну інформацію можна отримати тут. Адреса: селище Володарка, біля Білої Церкви.

Парк "Острів сакури"

"Телеграф" писав раніше, скільки цієї осені обійдеться відпочинок у Лумшорах на Закарпатті. Тут гостям пропонують поніжитися в лікувальних чанах та насолодитися природою.