Красивая природа, зоопарки и развлечения: топ-3 локации возле Киева, куда можно отправиться с семьей на выходных

Найдите время для того, чтобы посетить эти места и отдохнуть

Украина богата на живописные и удивительные места, где можно бюджетно провести выходные, например, в Черновцах или Камянец-Подольском. Также возле Киева есть туристические локации, куда можно отправиться вместе с детьми, чтобы отдохнуть от городской суеты.

"Телеграф" напомнил, где можно провести выходные в Киеве, пока погода радует своим теплом. Здесь есть и природа, и развлечения, и достопримечательности.

3 места возле Киева, где можно провести выходные с семьей

Семейный эко-парк "Ясногородка"

Это отличное место с большой территорией, где расположена страусиная ферма, зоопарк, бассейны и детский парк развлечений. На территории есть винодельня, а также BBQ-парк, где можно отдохнуть и перекусить. На страусиную ферму предлагают разные форматы экскурсий (по предварительной записи в будни). В выходные дни их проводят каждый час с 10:00 до 16:30. С ценами в эко-парке можно ознакомиться здесь. Адрес: с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32.

Страусиная ферма в парке "Ясногородка"

Парк "Киевская Русь"

Туристический комплекс в Киевской области, где есть разные достопримечательности и множество развлечений. Здесь можно ознакомиться с архитектурой времен Киевской Руси. На территории комплекса размещено множество сооружений, обзорных башен, музеев истории и быта V — XIII веков. Здесь часто проводятся интересные мероприятия. Гости могут насладиться вкусной кухней и напитками. С ценами можно ознакомиться здесь. Адрес: Обуховский район, с. Копачов.

Парк "Киевская Русь"

Парк "Остров сакуры"

Этот парк давно стал популярной туристической локацией. На его территории высажено около 3500 различных деревьев, кустов и цветов. Конечно, здесь много сакур, поэтому в период их цветения здесь невероятно красиво. Особенностью парка является большое количество интересных инсталляций. Здесь можно полюбоваться природой, посетить зоопарк и даже арендовать домик. Всю необходимую информацию можно получить здесь. Адрес: поселок Володарка, возле Белой Церкви.

Парк "Остров сакуры"

"Телеграф" писал ранее, во сколько этой осенью обойдется отдых в Лумшорах на Закарпатье. Здесь гостям предлагают понежиться в лечебных чанах и насладиться природой.