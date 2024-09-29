Після чуток про звільнення: фото усміхненого Буданова в Харкові завірусилося в мережі

У кошику очільника ГУР дивний набір продуктів

Очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, про звільнення якого ширяться чутки, могли помітити в одному з супермаркетів Харкова. Він був усміхненим.

Місцеві пабліки Харкова поділились фото. На опублікованих кадрах помітно, що очільник ГУР МО міг бути у військовій формі чорного кольору. Проте достовірність не підтверджена, деякі вважають, що інформація фейк. Достеменно відомо лише те, що напередодні він був на Харківському напрямку, де перевіряв позиції.

У його продуктовому кошику були такі продукти: вода, сік, соуси, ймовірніше, картопля та інше. Буданов нібито був у супроводі ще з одним військовим. Мережа вибухнула коментарями та жартами щодо цього.

Люди пожартували, що він може стати наступним мером Харкова. А також припустили, що Буданов готується підірвати Кримський міст.

Люди також кепкували, що на опублікованих знімках міг бути двійник Буданова. А також посміялись з того, що очільник ГУР МО міг рекламувати сік.

Нагадаємо, у мережі зʼявилась інформація, що очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова можуть незабаром звільнити. Проте остаточне рішення поки не прийнято. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в українському політикумі. Причиною можливого звільнення голови ГУР називається його конфлікт з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За даними джерел, Єрмаку нібито не подобається прямий доступ Буданова до президента Володимира Зеленського та прямий контакт із західними партнерами. Водночас зазначається, що інтенсивність спілкування очільника ГУР з головою держави останнім часом не змінилась, особливо щодо операції на Агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині.

Варто зазначити, протягом останніх тижнів в українському політикумі ходять чутки про можливе звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. В оточенні самого Умєрова раз по раз цю інформацію спростовували.

Тг-канал "Джокер" стверджує, що новим міністром оборони нібито буде призначено віцепрем’єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "Телеграф" звернувся до Федорова за коментарем, однак на момент публікації відповіді не отримав.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Він планує далі масштабні кадрові "чистки".