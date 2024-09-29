Політичний експерт та журналіст Назар Приходько каже, що звільнення Буданова буде не просто помилкою

Щиро здивувався появі чуток про можливе звільнення очільника ГУР Кирила Буданова. У нас що, війна закінчилася, і час починати незрозумілі кадрові експерименти? Бо якщо рокирування в уряді під назвою "велике перезавантаження" практично не мали наслідків для країни – одних ноунемів замінили на інших, — то з розвідкою цей номер не пройде.

Бо авторитет та заслуги Кирила Буданова складно ігнорувати. І, якщо його все ж таки звільнять, то особисто я буду вважати не просто помилкою, а роботою на користь ворога.

Якщо подивитися ключові новини за останні півтора-два роки, то виявиться, що за більшістю найуспішніших, найзухваліших операцій, в тому числі, на ворожій території, стоїть саме Головне управління розвідки.

Гра у "морський бій" з російськими кораблями – це ГУР.

Бавовна на російських НПЗ – це теж ГУР.

Кібероперацїі, що паралізували державні органи, банківську систему та військову інфраструктуру – також ГУР.

В обміні полоненими та тонкій дипломатичній роботі наша воєнна розвідка відіграє дуже істотну роль, хоч не завжди про все розповідає.

І навіть в останній операції у Краснодарському краї, коли під час вибухів складів з БК було знищено дуууже серйозний запас російських ракет – без ГУР не обійшлося.

Ну і не забуваймо про такі далекі від України країни, як Судан, де наші "гурівці" добряче поскубли "вагнерівців". Я не великий спеціаліст у роботі спецслужб, але мені здається, це вже рівень майстерності та глобального впливу, гідний ЦРУ або Моссаду.

То які претензії до Буданова? Чим йому можна дорікнути? Що він побудував працюючу систему, впорядкував усі підрозділи у системі ГУР, кожен з яких має свої чіткі функції? Що він не відсиджується у теплому кабінеті у Києві, а особисто бере участь у найризикованіших операціях, чим заслужив авторитет і повагу у побратимів? А, може, його хочуть "турнути" за те, що не завжди погоджується з "партійною лінією" і не мовчить про це? Зрештою, так було ще до повномасштабного вторгнення: єдиний, хто відкрито говорив про неминучу війну – це Буданов.

Як на мене, обезголовити службу, яка зарекомендувала себе як одна з найуспішніших – це лити воду на ворожий млин. Тільки не зовсім розумію – це робиться свідомо чи йдеться про якесь прикре непорозуміння. Яке може дорого коштувати країні.

Джерело: пост Приходька у Facebook .