Россияне штурмуют на Донбассе, ВСУ продвигаются в Курской области: что происходит на фронте (карта)

ВСУ уничтожают врага на одном из направлений

В Украине начался 950-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 29 сентября, на фронте произошло 153 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях ситуация остается "самой горячей".

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Защитники сообщили о потерях россиян.

"На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 28 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисивка, Селидово, Зеленое Поле, Крутый Яр и Журавка. Силы обороны остановили все наступательные действия противника. Сегодня на этом направлении было Обезврежено 297 россиян, из них 114 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые машины пехоты, семь единиц БпЛА и шесть автомобилей.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Один бой продолжается.

"На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. В настоящее время все 12 боевых столкновений завершены. На Северском направлении украинские защитники отражали одно враждебное наступательное действие недалеко от Верхнекаменского. Противник успеха не имел", – рассказали в Генштабе.

Украинская операция в Курской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Силы обороны продвинулись в Глушковском районе западнее украинского выступления в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 29 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу и северо-западу от Веселого (южнее Глушкового) и вероятно захватили северо-западную часть городища.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия может пойти в наступление на большой город Украины. Есть нелестный прогноз для Запорожья.