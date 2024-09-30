В Украину внезапно нагрянул первый снег: метет как зимой (фото, видео)

Столбики термометров в некоторых местах Украины уже опустились ниже нуля

Не успел закончиться сентябрь, а в Украине неожиданно уже выпал первый снег. Частичку зимы уже смогли ощутить жители Закарпатья.

Об этом сообщают местные СМИ, публикуя соответствующие видео. По их данным, первый снег уже был замечен в Закарпатской области. Так, например, уже появились видео с горнолыжного курорта "Драгобрат", где метет прямо сейчас.

В некоторым местах в Карпатах уже насыпало немало снега. До сугробов еще далеко, однако поймать зимнюю атмосферу в начале осени уже можно.

Например, такая ситуация сложилась в горной долине Пожижевской, на хребте Черногора.

По данным синоптика Натальи Диденко, на горе Поп-Иван столбики термометров уже опустились ниже нуля.

"В Карпатах сейчас идет снег и на горе Поп Иван –3-5 градусов!", — рассказывает она.

Напомним, о том, какой погоды ждать украинцам в начале рабочей недели мы писали в одном из наших материалов. Узнать об этом вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Африку накрыл аномальный снегопад, а машины на дорогах оказались заблокированы.