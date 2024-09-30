Горел жилой дом: последствия удара дронами по Киевской области (фото)
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Власти рассказали о последствиях российских ударов по области 30 сентября
Российская армия в понедельник, 30 сентября, совершила новый обстрел Украины: они атаковали Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога длилась 7 часов.
Об этом сообщил в Facebook начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. В результате воздушной атаки работали системы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, о погибших и пострадавших не сообщается.
В шести районах области были зафиксированы обломки упавших беспилотников. В пяти районах области в результате падения обломков сбитых целей возникло возгорание травяного настила.
В одном из районов области в результате падения обломков произошел пожар в частном доме, в другом районе было повреждено кладбище. По данным ГУНП Украины в Киевской области, возгорание жилого дома произошло в 9:20, пожар был локализован спасателями.
Полицейские опубликовали фото последствий удара российским дроном по жилому дому в Киевской области. Власти также призвали население не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в ближайшее укрытие.
Как сообщал "Телеграф", в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.