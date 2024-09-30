Вибух розніс уламки на десятки метрів: у Москві палала багатоповерхівка, є жертва (фото)

Конструкції будинку почали руйнуватись

У ніч проти 30 вересня у Москві сталася сильна пожежа у будинку житлового комплексу "Селігер Сіті". Вогняна НС супроводжувалося серією вибухів, попередньо, через газові балони.

Про це повідомляє МЧС РФ та росЗМІ. Зазначається, що пожежа сталася у московському районі Дегуніно на Ільменському проїзді. Вогонь піднявся з 5 по 8 поверхи.

Російські ЗМІ пишуть, що мешканці палаючого ЖК, рятувались від полум'я, вилізали на карниз. Крім того, через вогонь одна людина зістрибнула з вікна вниз, й пізніше була госпіталізована.

Як передає Telegram-канал Mash, після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку у ЖК "Селігер Сіті". Також повідомляється, що через вибухи розлетілися вікна "на десятки метрів". З палаючої будівлі місцеві надзвичайники проводять евакуацію, й з вогню врятували сімох людей.

Мешканці будинку розповіли представникам медіа, що бачили обгорілі частини газових балонів під вікнами багатоповерхівки. Також вказується, що відкрите горіння у ЖК вже було ліквідоване.

Під час пожежі у ЖК у Москві загинула одна людина, ще двоє постраждали, проводиться процесуальна перевірка, повідомила столична прокуратура.

Варто додати і те, що в будинку близько 38 поверхів. Жителі московського ЖК "Селігер Сіті" розповіли SHOT, що перед нічними вибухами та пожежею в ту саму квартиру на п'ятому поверсі заносили щонайменше 4 балони з газом та іншу техніку. За попередніми даними, у приміщенні планували робити натяжні стелі. Що спричинило НП — поки невідомо.

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