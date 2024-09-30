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Рух транспорту ДніпроГЕС зупинять: чому і на скільки

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Обмеження руху греблею Новина оновлена 30 вересня 2024, 12:03
Обмеження руху греблею. Фото Колаж "Телеграфу"

Об'їзд можливий кількома шляхами

Рух транспорту греблею Дніпровської ГЕС у Запоріжжі буде тимчасово обмежено у зв'язку з ремонтними роботами. Ці заходи діятимуть протягом 10 діб із 1 по 10 жовтня.

Про це повідомила Патрульна поліція Запорізької області в офіційному телеграм-каналі.

"З 01 по 10 жовтня рух Дніпровською ГЕС буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт", — йдеться у повідомлені.

Обмеження відбуватимуться за наступним графіком:

  • з 01 по 04 жовтня з 09:00 до 17:00 години;
  • з 08:00 05 жовтня по 20:00 06 жовтня;
  • з 07 по 10 жовтня час буде повідомлено додатково.

Правоохоронці наголосили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст о. Хортиця (вул. Величара — вул. Січі — вул. Антона Незоли (Таганська). А також, через Нові мости та міст імені Преображенського.

ДніпроГЕС
ДніпроГЕС
Арковий міст
Арковий міст
Міст імені Преображенського та Вантовий міст
Міст імені Преображенського та Вантовий міст

Зауважимо, що раніше рух транспорту через греблю переривали епізодично, переважно у вихідні, і лише минулого тижня це сталося у будній день.

Нагадаємо, що влітку російська армія періодично завдавала ударів по Дніпровській ГЕС, аби зруйнувати її. Наприкінці липня на греблю було випущено одразу щонайменше з десяток ракет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни активно мінують нові дамби, ймовірно, готуючись до ще більших провокацій.

Теги:
#Україна #Запоріжжя #ГЕС #ДніпроГЕС