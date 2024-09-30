Рух транспорту ДніпроГЕС зупинять: чому і на скільки

Об'їзд можливий кількома шляхами

Рух транспорту греблею Дніпровської ГЕС у Запоріжжі буде тимчасово обмежено у зв'язку з ремонтними роботами. Ці заходи діятимуть протягом 10 діб із 1 по 10 жовтня.

Про це повідомила Патрульна поліція Запорізької області в офіційному телеграм-каналі.

"З 01 по 10 жовтня рух Дніпровською ГЕС буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт", — йдеться у повідомлені.

Обмеження відбуватимуться за наступним графіком:

з 01 по 04 жовтня з 09:00 до 17:00 години;

з 08:00 05 жовтня по 20:00 06 жовтня;

з 07 по 10 жовтня час буде повідомлено додатково.

Правоохоронці наголосили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст о. Хортиця (вул. Величара — вул. Січі — вул. Антона Незоли (Таганська). А також, через Нові мости та міст імені Преображенського.

ДніпроГЕС

Арковий міст

Міст імені Преображенського та Вантовий міст

Зауважимо, що раніше рух транспорту через греблю переривали епізодично, переважно у вихідні, і лише минулого тижня це сталося у будній день.

Нагадаємо, що влітку російська армія періодично завдавала ударів по Дніпровській ГЕС, аби зруйнувати її. Наприкінці липня на греблю було випущено одразу щонайменше з десяток ракет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни активно мінують нові дамби, ймовірно, готуючись до ще більших провокацій.