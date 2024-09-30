Движение транспорта ДнепроГЭС остановят: почему и на сколько

Объезд возможен несколькими путями

Движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС в Запорожье будет временно ограничено в связи с ремонтными работами. Это мера будет действовать в течение 10 суток с 1 по 10 октября.

Об этом сообщила Патрульная полиция Запорожской области в официальном телеграм-канале.

"С 01 по 10 октября движение по Днепровской ГЭС будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Ограничения будут проходить по следующему графику:

с 01 по 04 октября с 09:00 до 17:00;

с 08:00 05 октября до 20:00 06 октября;

с 07 по 10 октября время будет сообщено дополнительно.

Правоохранители подчеркнули, что объезд будет осуществляться через Арковый мост о. Хортица (ул. Величара — ул. Сечи — ул. Антона Незолы (Таганская)), а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

ДнепроГЭС

Арковый мост

Мост имени Преображенского и Вантовый мост

Заметим, что ранее движение транспорта через плотину прерывали эпизодически, преимущественно по выходным, и только на прошлой неделе это произошло в будний день.

Напомним, что летом российская армия периодически наносила удары по Днепровской ГЭС, чтобы разрушить ее. В конце июля на дамбу было выпущено сразу не менее десятка ракет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне активно минируют новые дамбы, вероятно, готовясь к еще большим провокациям.