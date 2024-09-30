Настав час діставати теплий одяг? Синоптик розповіла про погоду на 1 жовтня

Першого дня жовтня в Україну прийде похолодання, місцями буде сильний вітер

Перший день жовтня принесе в Україну холодну погоду. У деяких областях температура повітря опуститься до позначки мінус, а також можливі сильні пориви вітру.

Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. Вночі буде холодно, +9+13 градусів, на заході країни — +4+9 градусів, у Карпатах стовпчик термометра опуститься до нуля та подекуди до невеликих мінусів. Це буде найхолодніша погода по країні.

На сході, півдні та більшій частині центральних областей України температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів.

У Житомирській області температура повітря становитиме +14...+18 градусів, у Київській області — +18...+20 градусів, Чернігівській області — +22 градуси, Сумській області — до +24 градусів. Сильні пориви вітру очікуються у південних та східних областях України — на решті території країни буде спокійніше.

У Києві 1 жовтня буде сухо, вітер ослабне до помірного, вночі температура повітря буде +10 градусів, удень +18+20 градусів.

Ще синоптик попередила українців про небезпеку пилових частинок із півдня, а також про небезпеку тління торф’яних боліт. При змішуванні пилу та кіптяви суттєво погіршується якість повітря та посилюються неприємні відчуття при диханні. У цих випадках потрібно закрити вікна, провести вологе прибирання та пити багато води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні в Україні.