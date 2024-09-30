Пора доставать теплую одежду? Синоптик рассказала о погоде на 1 октября

В первый день октября в Украину придет похолодание, местами будет сильный ветер

Первый день октября принесет в Украину холодную погоду. В некоторых областях температура воздуха опустится к отметке "минус", а также возможны сильные порыв ветра.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. Ночью будет холодно, +9+13 градусов, на западе страны — +4+9 градусов, в Карпатах столбик термометра опустится до нуля и местами до небольших минусов. Это будет самая холодная погода по стране.

На востоке, юге и в большей части центральных областей Украины температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов.

В Житомирской области температура воздуха составит +14…+18 градусов, в Киевской области — +18…+20 градусов, Черниговской области — +22 градуса, Сумской области — до +24 градусов. Сильные порывы ветра ожидаются в южных и восточных областях Украины — на остальной части территории страны будет спокойнее.

В Киеве 1 октября будет сухо, ветер ослабнет до умеренного, ночью температура воздуха будет +10 градусов, днем ​​+18+20 градусов.

Еще синоптик предупредила украинцев об опасности пылевых частиц с юга, а также об опасности тления торфяных болот. При смешивании пыли и копоти существенно ухудшается качество воздуха и усиливаются неприятные ощущения при дыхании. В этих случаях нужно закрыть окна, провести влажную уборку и пить много воды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Украине.