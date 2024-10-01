Погода не даст насладиться последним теплом в году: синоптики дали прогноз на неделю

Местами ожидаются дожди, иногда с мокрым снегом

Октябрь принесет украинцам осенние ветры и температурные "качели". Уже во вторник часть Украины накроют дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, с 1 по 4 октября ожидается колебание атмосферного давления.

Так, 1 октября, на западе страны и в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях пройдут дожди. На высокогорье Карпат — мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до +3…+8. Днем столбики термометров покажут +8…+13.

На остальной территории Украины пока без осадков.

Температура ночью ожидается в районе +9…+16, днем — +17…+22. Теплее всего в этот день будет на востоке страны, где температура воздуха прогреется до +25.

В среду и четверг, 2-3 октября, осадков не прогнозируют.

Украинцев предупреждают, что ветер будет северо-западный с умеренной скоростью 7-12 м/с. В Запорожской и Одесской областях порывы местами ожидаются до 15-20 м/с. К середине недели ветер утихнет.

Столбики термометров ночью покажут +7…+13, а днем — +17…+24.

На западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях ночью +4…+9, днем +13…+18.

В пятницу, 4 октября, картина существенно не изменится.

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье и Ивано-Франковской области выпал снег.