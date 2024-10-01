Де немає світла в Україні та коли обіцяють відновити: відповідь Укренерго

Знеструмлення трапилися через бойові дії та технічні порушення

У вівторок, 1 жовтня, без світла залишились 546 населених пунктів. Знеструмлення трапилися через бойові дії та технічні порушення.

Про це повідомила НЕК "Укренерго". Інформація з'явилася в офіційному Telegram-каналі.

Згідно з її інформацією, через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях.

Через негоду на ранок залишилися без світла п'ять населених пунктів Хмельницької області. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Одещині. В частині міста світло буде відсутнє через проведення ремонтних робіт. Відновити електропостачання обіцяють вже увечорі.

В Укренерго нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. Тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому українців попросили користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

Задля забезпечення громадян світлом здійснюється імпорт електроенергії протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 8711 МВт*год.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді назвали області, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом.