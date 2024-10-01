Где нет света в Украине и когда обещают восстановить: ответ Укрэнерго

Обесточение случилось из-за боевых действий и технических нарушений

Во вторник, 1 октября, без света осталось 546 населенных пунктов. Обесточение случилось из-за боевых действий и технических нарушений.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго". Информация появилась в официальном Telegram-канале.

Согласно ее информации, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях.

Из-за непогоды на утро остались без света пять населенных пунктов Хмельницкой области. По техническим причинам есть обесточенные потребители в Одесской области. В части города свет будет отсутствовать из-за проведения ремонтных работ. Возобновить электроснабжение обещают уже вечером.

В Укрэнерго напомнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. Продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Потому украинцев попросили пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

Для обеспечения людей светом осуществляется импорт электроэнергии в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 8711 МВт*ч.

Ранее Телеграф писал, что в Раде назвали области, где зимой будет самая сложная ситуация со светом.