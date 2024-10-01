Які зараз категорії придатності до військової служби і що вони означають

Всього існує п'ять категорій

В Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних чоловіків. Тепер за оновленими правилами можна отримати один із двох статусів: придатний або непридатний до військової служби.

Для більш точного визначення, придатність розподіляється на кілька категорій. Відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, вони позначаються буквами А, Б, В, Г, Д.

Категорія "А" означає повну придатність до служби без жодних обмежень.

Категорія "Б" визначає, що чоловік придатний до служби, але з певними обмеженнями. Наприклад, людина потребує лікування в медичному закладі (обов’язково зазначається, у якому саме).

Категорія "В" означає, що людина не підлягає призову. Однак чоловіків цієї категорії зараховуються до запасу і можуть бути залучені для укомплектування частин другої черги.

Категорія "Г" визначає тимчасову непридатність до служби, наприклад, через хвороби або необхідність реабілітації. Таким людям дають відстрочку зазвичай від 6 до 12 місяців (залежить від стану людини та результатів обстеження).

Категорія "Д" встановлює абсолютну непридатність до військової служби. Однак підтвердити цю категорію доволі складно. Якщо районна ВЛК визнає особу непридатною до військової служби, то цей висновок обов'язково має бути узгоджений з центральною ВЛК, що може зайняти понад 2-3 тижнів.

Нагадуємо, що є категорії громадян, які можуть мобілізуватися лише за власним бажанням, до них входять:

особи з інвалідністю II та III груп, яким було змінено групу інвалідності під час процесу перегляду стану здоров'я;

громадяни, які отримали інвалідність через бойові поранення, травми або каліцтва під час бойових дій;

особи, які втратили кінцівки або мають тяжкі порушення функцій організму.

Окрім того, до переліку додано людей з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або людей з інвалідністю з дитинства.

Не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років та тих, хто досяг граничного віку — 60 років.

Також мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть медичні або фармацевтичні фахівці, які згідно з чинним законодавством мають ставати на військовий облік, можуть бути призвані лише за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків потрібно проходити повторну ВЛК у жовтні. Людям з інвалідністю треба оновити медичні дані.