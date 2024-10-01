Какие сейчас категории пригодности к военной службе и что они означают

Всего существует пять категорий

В Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных мужчин. Теперь по обновленным правилам можно получить один из двух статусов: пригодный или непригодный для военной службы.

Для более точного определения пригодность распределяется на несколько категорий. Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, они обозначаются буквами А, Б, В, Г, Д.

Категория "А" означает полную пригодность к службе без ограничений.

Категория "Б" определяет, что мужчина пригодный к службе, но с определенными ограничениями. Например, человек нуждается в лечении в медицинском учреждении (обязательно указывается, в каком именно).

Категория "В" означает, что человек не подлежит призыву. Однако мужчины этой категории зачисляются в запас и могут быть привлечены для укомплектования частей второй очереди.

Категория "Г" определяет временную непригодность к службе, например из-за болезней или необходимости реабилитации. Таким людям дают отсрочку обычно от 6 до 12 месяцев (зависит от состояния и результатов обследования).

Категория "Д" устанавливает абсолютную непригодность к военной службе. Однако подтвердить эту категорию достаточно сложно. Если районная ВВК признает лицо непригодным к военной службе, то это заключение обязательно должно быть согласовано с центральной ВВК, которая может занять более 2-3 недель.

Напоминаем, что есть категории граждан, которые могут мобилизоваться только по собственному желанию.

лица с инвалидностью II и III групп, которым была изменена группа инвалидности во время процесса пересмотра состояния здоровья;

граждане, получившие инвалидность из-за боевых ранений, травм или увечий во время боевых действий;

лица, потерявшие конечности или имеющие тяжелые нарушения функций организма.

Кроме того, в перечень добавлены люди с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами или люди с инвалидностью с детства.

Не могут мобилизовать мужчин до 25 лет и достигших предельного возраста — 60 лет.

Также мобилизация остается добровольной для женщин. Даже медицинские или фармацевтические специалисты, которые, согласно действующему законодательству, должны становиться на военный учет, могут быть призваны только по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин нужно проходить повторную ВВК в октябре. Людям с инвалидностью нужно обновить медицинские данные.