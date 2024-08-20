Їздив на "швидкій" та коригував удари росіян: на Одещині затримали агента ФСБ (фото)

Поплічнику окупантів загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

В Одеській області затримали фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. Він виявився ще одним агентом ФСБ РФ у регіоні.

Як повідомили в Службі безпеки України, 39-річний чоловік потрапив у поле зору ворожої спецслужби ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора. За вказівкою окупантів він збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів "швидкої".

Росіяни намагалися з його допомогою отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО у регіоні.

Фельдшер відображав об'єкти на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ. Цю інформацію росіяни планували використовувати для коригування ракетно-дронових ударів по одному з портових міст області. Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ РФ підпалювали автомобілі українських військових. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.