"По-справжньому" чи "посправжньому": багато хто й досі сумнівається щодо написання цього слова

Просте слово може викликати чимало запитань щодо правопису

Мабуть, кожен українець хоча б раз замислювався над правописом слова "по-справжньому". І це не дивно, адже в українській мові є чимало схожих прислівників, які пишуться по-різному.

Чи потрібен тут дефіс? Може, писати разом? "Телеграф" з'ясовував тонкощі написання цього поширеного прислівника.

Правило тут досить чітке: прислівники, утворені від прикметників за допомогою префікса "по-" та суфікса "-ому" (-єму), пишемо через дефіс. Саме тому правильним є написання "по-справжньому".

Це правило стосується й інших подібних прислівників:

по-новому,

по-старому,

по-доброму,

по-українському,

по-нашому,

по-їхньому.

Найчастіше можна зустріти такі помилкові варіанти написання: "посправжньому" (написання разом), "по справжньому" (написання окремо).Обидва ці варіанти є неправильними. Запам'ятайте: якщо прислівник утворений за схемою "по- + прикметник + -ому/-єму", він завжди пишеться через дефіс.

Винятки з правила

Важливо знати, що не всі слова з "по-" пишуться через дефіс. Наприклад:

"потроху" (прислівник),

"помалу" (прислівник),

"подекуди" (прислівник).

Ці слова пишуться разом, оскільки вони утворені за іншою моделлю. Проте, "по-справжньому" – це прислівник, який завжди пишеться через дефіс. Це усталене правило української мови, яке не має винятків для цього конкретного слова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як писати слово "пів/року" за новими правилами. Тут також у багатьох виникають сумніви.