Рус

"По-справжньому" чи "посправжньому": багато хто й досі сумнівається щодо написання цього слова

Автор
Катерина Шполянська
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Правила написання прислівників
Правила написання прислівників. Фото Колаж "Телеграфу"

Просте слово може викликати чимало запитань щодо правопису

Мабуть, кожен українець хоча б раз замислювався над правописом слова "по-справжньому". І це не дивно, адже в українській мові є чимало схожих прислівників, які пишуться по-різному.

Чи потрібен тут дефіс? Може, писати разом? "Телеграф" з'ясовував тонкощі написання цього поширеного прислівника.

Правило тут досить чітке: прислівники, утворені від прикметників за допомогою префікса "по-" та суфікса "-ому" (-єму), пишемо через дефіс. Саме тому правильним є написання "по-справжньому".

Це правило стосується й інших подібних прислівників:

  • по-новому,
  • по-старому,
  • по-доброму,
  • по-українському,
  • по-нашому,
  • по-їхньому.

Найчастіше можна зустріти такі помилкові варіанти написання: "посправжньому" (написання разом), "по справжньому" (написання окремо).Обидва ці варіанти є неправильними. Запам'ятайте: якщо прислівник утворений за схемою "по- + прикметник + -ому/-єму", він завжди пишеться через дефіс.

Винятки з правила

Важливо знати, що не всі слова з "по-" пишуться через дефіс. Наприклад:

  • "потроху" (прислівник),
  • "помалу" (прислівник),
  • "подекуди" (прислівник).

Ці слова пишуться разом, оскільки вони утворені за іншою моделлю. Проте, "по-справжньому" – це прислівник, який завжди пишеться через дефіс. Це усталене правило української мови, яке не має винятків для цього конкретного слова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як писати слово "пів/року" за новими правилами. Тут також у багатьох виникають сумніви.

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#Українська мова #Мова #Правопис