"По-справжньому" или "посправжньому": многие до сих пор сомневаются в написании этого слова
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Простое слово может вызвать немало вопросов о правописании
Пожалуй, каждый украинец хоть раз задумывался над правописанием слова "по-справжньому". И это не удивительно, ведь в украинском языке немало похожих наречий, которые пишутся по-разному.
Нужен ли здесь дефис? Может, писать слитно? "Телеграф" выяснял тонкости написания этого распространённого наречия.
Правило здесь достаточно четкое: наречия, образованные от прилагательных с помощью префикса "по-" и суффикса "-ому" (-ему), пишем через дефис. Именно поэтому правильно написание "по-справжньому".
Это правило касается и других подобных наречий:
- по-новому,
- по-старому,
- по-доброму,
- по-українському,
- по-нашому,
- по-їхньому.
Чаще всего можно встретить следующие ошибочные варианты написания: "посправжньому" (написание слитно), "по справжньому" (написание раздельно). Оба эти варианта являются неправильными. Запомните: если наречие образовано по схеме "по- + прилагательное + -ому/-ему", оно всегда пишется через дефис.
Исключения из правила
Важно знать, что не все слова с "по-" пишутся через дефис. Например:
- "потроху" (прислівник),
- "помалу" (прислівник),
- "подекуди" (прислівник).
Эти слова пишутся слитно, поскольку они образованы по другой модели. Однако "по-справжньому" – это наречие, которое всегда пишется через дефис. Это устоявшееся правило украинского языка, в котором нет исключений для этого конкретного слова.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как писать слово "пол/года" по новым правилам. Здесь тоже у многих возникают сомнения.