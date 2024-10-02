"По-справжньому" или "посправжньому": многие до сих пор сомневаются в написании этого слова

Простое слово может вызвать немало вопросов о правописании

Пожалуй, каждый украинец хоть раз задумывался над правописанием слова "по-справжньому". И это не удивительно, ведь в украинском языке немало похожих наречий, которые пишутся по-разному.

Нужен ли здесь дефис? Может, писать слитно? "Телеграф" выяснял тонкости написания этого распространённого наречия.

Правило здесь достаточно четкое: наречия, образованные от прилагательных с помощью префикса "по-" и суффикса "-ому" (-ему), пишем через дефис. Именно поэтому правильно написание "по-справжньому".

Это правило касается и других подобных наречий:

по-новому,

по-старому,

по-доброму,

по-українському,

по-нашому,

по-їхньому.

Чаще всего можно встретить следующие ошибочные варианты написания: "посправжньому" (написание слитно), "по справжньому" (написание раздельно). Оба эти варианта являются неправильными. Запомните: если наречие образовано по схеме "по- + прилагательное + -ому/-ему", оно всегда пишется через дефис.

Исключения из правила

Важно знать, что не все слова с "по-" пишутся через дефис. Например:

"потроху" (прислівник),

"помалу" (прислівник),

"подекуди" (прислівник).

Эти слова пишутся слитно, поскольку они образованы по другой модели. Однако "по-справжньому" – это наречие, которое всегда пишется через дефис. Это устоявшееся правило украинского языка, в котором нет исключений для этого конкретного слова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как писать слово "пол/года" по новым правилам. Здесь тоже у многих возникают сомнения.