Такой засухи в Украине не было 100 лет: синоптик объяснил, вырастет ли хлеб на "цементе"

В Центральной Украине синоптики до сих пор наблюдают летний температурный фон

По данным агрометеорологов, запасы влаги в верхнем слое почвы накануне сева озимых культур — самые низкие за весь период наблюдений в Черкасской области. За последние 70-100 лет эксперты даже не помнят такой жестокой засухи, чтобы 4-5 месяцев в регионе не было дождей, из-за чего почва стала сцементированной.

Об этом в комментарии сайту "Телеграф" рассказал директор Черкасского облгидрометцентра Виталий Постригань.

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Говоря о нынешнем "неурожае" картофеля и опасениях остаться без хлеба в следующем году, синоптик призвал не спешить с апокалиптическими оценками и привел простой пример:

— Не могу сказать, что мы остались без картошки. Там, где есть товарное производство картофеля, свеклы, моркови и лука на Черкасщине в большинстве случаев, если не везде, овощи выращивают на поливных площадях. Кроме того, фермеры используют совсем другие сорта культур, чем мы выращиваем дома. А вот если мы говорим о приусадебных участках, то, конечно, на них повлияли и дефицит влаги в период цветения картофеля, и в период формирования завязи.

Поэтому, по его словам, говорить об урожае зерна в 2025 году пока рано, ведь мы как раз находимся в периоде сева, и все будет зависеть от того, какими будут погодные условия осенью. Ведь агрометеорологи точно знают, сколько нужно градусов от посева до всходов и от всходов до кущения.

— Но если мы смотрим карту Украины, то по линии западнее Киевской и Черкасской областей ситуация с увлажнением и температурным фоном совсем другая. И если в Центральной Украине синоптики наблюдают практически летний температурный фон, то на Западной Украине люди уже ходят в осенней одежде, в куртках, потому что там дневные максимумы в районе 10-12 градусов. То есть ситуация отличается даже по территории Украины в соседних областях, — подытожил Виталий Постригань.

Напомним, "Телеграф" писал, чем удивит погода в начале октября в Украине.