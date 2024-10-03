Украинские отцы стали лучше платить алименты: в Минюсте назвали неожиданную причину
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Объяснение простое
Украинские мужчины начали более добросовестно платить алименты. В Министерстве юстиции связывают этот факт с тем, что неплательщики алиментов теряют право на отсрочку от мобилизации.
Руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко рассказал в эфире телемарафона, что по сравнению с 2023 годом количество уплаченных алиментов в Украине выросло. По его словам, мужчины более добросовестно подходят к своим родительским обязанностям, потому что не хотят потерять право на отсрочку.
"Если задолженность по алиментам превышает три месяца, то фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом, и в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации", – пояснил Миненко.
Напомним, если у многодетного отца есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, он теряет право на отсрочку. Однако в случае погашения задолженности право на отсрочку будет возвращено.
Как сообщал "Телеграф", по состоянию на апрель этого года в Украине было более полумиллиона мужчин, которые находятся в списке должников по уплате алиментов. 180 тысяч из них не выплачивали средства более трех месяцев.