Де живуть найзлісніші неплатники аліментів: область у лідерах вже четвертий рік

Найбільше заборгували українці віком від 25 до 45 років — 71,7%

З початку повномасштабної війни в Україні відкрили майже 3 тисячі виробництв через несплату аліментів, кількість неплатників порівняно з довоєнним періодом зросла на 14%. Найбільше тих, хто відмовляється виплачувати гроші на утримання своїх дітей, мешкає у Дніпропетровській області.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот. Станом на початок серпня 2024 року на Дніпропетровщині відкрито 20 303 провадження у зв’язку з несплатою аліментів.

На другому місці з великим відривом — Харківщина (11 139 проваджень). В решті регіонів ця цифра менша за 10 тисяч.

Цікаво, що Дніпропетровщина посідає перше місце за кількістю проваджень через борги за аліментами ще з 2021 року. Хоча рік у рік у регіоні відкривається дедалі менше справ проти неплатників, зараз боргів за аліментами в області найбільше (11% від загальної кількості). При цьому, з початку 2024 року на Дніпропетровщині відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка зараз в Україні мінімальна сума виплат з аліментів. У 2024 році вона зросла у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.