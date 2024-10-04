Росіяни мають просування: що відбувається на фронті (карта)

Тривають важкі бої

Після захоплення Вугледару росіяни продовжують тиснути у Донецькій області. За минулу добу, 3 жовтня, вони просунулися у кількох місцях.

За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку. Відповідні зміни лінії фронту відображено на карті.

У Американському інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ворог має просування на південь від Сіверська на Донеччині. Також окупанти просунулися на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.

Генштаб ЗСУ пізно ввечері опублікував зведення про ситуацію на фронті станом на 3 жовтня. Там зазначається, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Покровському напрямку. Впродовж доби 3 жовтня, росіяни 28 разів атакували наші позиції в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

"На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні — на цей час доби зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки", — додали у Генштабі.

Як писав "Телеграф", військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко дав прогноз розвитку війни до кінця 2024 року. Він назвав основні цілі росіян.