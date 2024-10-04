У россиян есть продвижение: что происходит на фронте (карта)

Продолжаются тяжелые бои

После захвата Угледара россияне продолжают давить в Донецкой области. За прошедшие сутки, 3 октября, они продвинулись в нескольких местах.

По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке. Соответствующие изменения линии фронта отображены на карте.

В Американском институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг имеет продвижение к югу от Северска на Донетчине. Также оккупанты продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска в Донецкой области.

Генштаб ВСУ поздно вечером опубликовал сводку по ситуации на фронте по состоянию на 3 октября. Там говорится, что основные усилия враг продолжает сосредоточивать на Покровском направлении. В течение суток 3 октября россияне 28 раз атаковали наши позиции в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

"На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны — в настоящее время сутки зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Екатериновки", — добавили в Генштабе.

Как писал "Телеграф", военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал прогноз развития войны до конца 2024 года. Он назвал основные цели россиян.