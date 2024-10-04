Игнат загадочно прокомментировал уменьшение количества сбитых дронов: "Падают просто"

Он был немногословен

Россияне каждую ночь атакуют Украину беспилотниками. Однако в последние дни, согласно официальным сообщениям, украинская ПВО стала сбивать меньше российских ударных дронов.

"Телеграф" расспросил о причинах этого явления бывшего спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он ответил, есть ли повод для беспокойства.

Напомним, по данным Воздушных Сил ВС Украины, ночью 4 октября российская армия атаковала Украину 19-ю "шахедами". Отмечается, что 9 ударных БПЛА были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Еще 7 вражеских беспилотников было локационно потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ.

Корреспондент "Телеграфа" связался с Юрием Игнатом и спросил, нужно ли радоваться, или насторожиться из-за меньшего, чем раньше, количества сбитых "шахедов". Экс-спикер Воздушных Сил ответил, что причин для беспокойства нет.

"Падают просто", — коротко и загадочно добавил он.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 октября россияне пытались ударить беспилотниками по Киеву. Работала ПВО, из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание на балконе многоэтажки.