Денисов приховав образу на Ахметова? В українському футболі спалахнув новий скандал (відео)

Гравець "Шахтаря" публічно образив "Полісся", після чого прилетіла відповідь

Футбольний клуб "Полісся", за який виступає боксер Олександр Усик, опублікував відео 17-річного півзахисника "Шахтаря" U-19 Дмитра Стрільчука. На кадрах футболіст Гірників ображає житомирський клуб.

Відповідне відео "Полісся" розмістило на своїй сторінці в Instagram. Житомирський клуб зажадав від "Шахтаря" "вжити заходів".

"ФК "Полісся" обурений публічною поведінкою гравця ФК "Шахтар".

В одній із соцмереж було опубліковане відео за участі гравця ФК "Шахтар" U-19 Дмитра Стрільчука. Футболіст дозволив собі різкі та принизливі вислови щодо ФК "Полісся". Закликаємо керівництво ФК "Шахтар" вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги.

ФК "Полісся" засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у мережі пов’язують "наїзд" "Полісся" на "Шахтар" з Олександром Денисовим. У травні 2023 року він працевлаштувався у житомирській команді. Фахівець відповідає за роботу з медіа та маркетинг. У мережі вважають, що Денисов мстить "Шахтарю" та Рінату Ахметову, адже до "Полісся" Денисов практично все життя віддав донецькій команді та телеканалам президента Гірників, але нового призначення так і не отримав.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у оновленій Лізі чемпіонів із нічиєю проти "Болоньї" (0:0). У наступному турі ЛЧ Гірники зіграють із "Аталантою".