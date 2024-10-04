УЄФА зіпсував дебют футболісту в єврокубках, втративши букву у його прізвищі

Курйоз відбувся у Лізі конференцій

У четвер, 3 жовтня, італійська "Фіорентина" здобула домашню перемогу над валлійським "Нью-Сейнтс" у рамках матчу першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. До речі, "Динамо" поступилося "Гоффенгайму" у Лізі Європи.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції, завершилася з рахунком 2:0 на користь Фіалок. Про це повідомляє "Телеграф"

"Нью-Сейнтс" став першою командою з ліги Вельсу, яка зіграла у єврокубках. Футболісти цієї команди назавжди запам’ятають цей момент, проте один із гравців, схоже, спробує забути цей вечір. Річ у тому, що УЄФА в титрах припустився безглуздої помилки у прізвищі форварда гостей Деклана Мак Мануса. Рідні, близькі та вболівальники клубу побачили на телеекранах, як на поле виходить "Мак Анус".

"Бідний Деклан Мак Манус. Ймовірно, сьогодні ввечері це буде найважливіша гра в його кар’єрі. Сім’я та друзі дивилися, як впорається його команда. А на графіці УЄФА його ім’я написано ось так", — пишуть у мережі.

Додамо, що під час заміни УЄФА знову помилився, показавши, що на поле виходить "Мак Анус".

Нагадаємо, УЄФА змінив формат єврокубків. У оновленій Лізі чемпіонів "Шахтар" набрав лише одне очко у двох матчах, у "динамівців" 0 очок у двох іграх.